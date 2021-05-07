Рост случаев: в Украине 8404 новых заражения коронавирусом

Отметим, сегодня на более чем 2 тысячи новых случаев больше, чем сообщали вчера.

Ситуация за сутки:

госпитализировали 3080 человек;

летальных случаев - 379;

выздоровели - 19 453 человека ;

; сделали тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39 748, методом ИФА - 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 554).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

В Украине за все время пандемии обнаружили 2 105 428 случаев коронавируса, 1 731 162 выздоровления и 45 830 смертей.