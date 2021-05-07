Рост случаев: в Украине 8404 новых заражения коронавирусом

В Украине обнаружили еще 8404 новых заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Отметим, сегодня на более чем 2 тысячи новых случаев больше, чем сообщали вчера.
Ситуация за сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г. Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.
В Украине за все время пандемии обнаружили 2 105 428 случаев коронавируса, 1 731 162 выздоровления и 45 830 смертей.