Ріст випадків: в Україні 8404 нових зараження коронавірусом

Зазначимо, сьогодні на більше ніж 2 тисячі нових випадків більше, ніж повідомляли вчора.

Ситуація за добу:

госпіталізували 3 080 осіб;

летальних випадків - 379;

одужало - 19 453 особи ;

; здійснено тестувань за добу - 94 479 (зокрема методом ПЛР - 39 748, методом ІФА - 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 554).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

В Україні за весь час пандемії виявили 2 105 428 випадків коронавірусу, 1 731 162 одужання та 45 830 смертей.