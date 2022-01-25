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Ровенская область переходит в "красную" зону: названа дата

Автор: Илона Свиридова

Ровенская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина. Соответствующий уровень эпидемической опасности начнет действовать с 27 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра Кабинета министров Олега Немчинова.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области", - отметил он.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне

В "красной" зоне адаптивного карантина запрещается:

  • работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров,
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Учебные заведения могут работать, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Ограничения "красного" уровня не будут применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

Напомним, на сегодня в Украине только один регион находится в "красной" зоне - это Ивано-Франковская область.

В Министерстве здравоохранения считают, что в ближайшее время в эту зону могут попасть еще Львовская и Черновицкая области.

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