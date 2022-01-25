Рівненська область переходить у "червону" зону: названо дату

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - зазначив він.

Які обмеження діють у "червоній" зоні

У "червоній" зоні адаптивного карантину забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У "червоній" зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

Обмеження "червоного" рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.