Ровенская область вводит новые ограничения на Пасхальные праздники
Фото: в Ровенской области вводят дополнительные ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Ровенской области на период Пасхальных праздников будут действовать дополнительные карантинные ограничения. Их вводят с 24 до 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 до 11 мая.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль
Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести такие ограничения:
- запретить проведение массовых религиозных мероприятий при условии пребывания более одного человека на 4 кв. м внутри храмов или несоблюдения 1,5 м дистанции на улице;
- максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней;
- предусмотреть возможность трансляции богослужений на прилегающую к храмам территорию;
- увеличить количество общественного транспорта с целью недопущения скопления большого количества людей на остановках, автостанциях и автовокзалах.
Напомним, Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Впрочем, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.
Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.