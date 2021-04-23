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Ровенская область вводит новые ограничения на Пасхальные праздники

Новина українською → Ровно, Пятница 23 апреля 2021 14:43
Ровенская область вводит новые ограничения на Пасхальные праздники Фото: в Ровенской области вводят дополнительные ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ровенской области на период Пасхальных праздников будут действовать дополнительные карантинные ограничения. Их вводят с 24 до 26 апреля, с 1 до 5 и с 8 до 11 мая.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести такие ограничения:

  • запретить проведение массовых религиозных мероприятий при условии пребывания более одного человека на 4 кв. м внутри храмов или несоблюдения 1,5 м дистанции на улице;
  • максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней;
  • предусмотреть возможность трансляции богослужений на прилегающую к храмам территорию;
  • увеличить количество общественного транспорта с целью недопущения скопления большого количества людей на остановках, автостанциях и автовокзалах.

Напомним, Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Впрочем, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.

Отметим, в Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина.

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