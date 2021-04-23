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Рівненська область вводить нові обмеження на Великодні свята

Новость на русском → Рівне, П'ятниця 23 квітня 2021 14:43
Рівненська область вводить нові обмеження на Великодні свята Фото: в Рівненській області вводять додаткові обмеження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Рівненській області на період Великодніх свят будуть діяти додаткові карантинні обмеження. Їх вводять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль

Обласна комісія ТЕБ та НС пройняла рішення ввести такі обмеження:

  • заборонити проведення масових релігійних заходів за умови перебування більше однієї особи на 4 кв. м всередині храмів чи недотримання 1,5 м дистанції на вулиці;
  • максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів;
  • передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію;
  • збільшити кількість громадського транспорту, з метою недопущення скупчення великої кількості людей на зупинках, автостанціях та автовокзалах.

Нагадаємо, МОЗ не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.

Зазначимо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину.

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