Рівненська область вводить нові обмеження на Великодні свята
Фото: в Рівненській області вводять додаткові обмеження (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Рівненській області на період Великодніх свят будуть діяти додаткові карантинні обмеження. Їх вводять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль
Обласна комісія ТЕБ та НС пройняла рішення ввести такі обмеження:
- заборонити проведення масових релігійних заходів за умови перебування більше однієї особи на 4 кв. м всередині храмів чи недотримання 1,5 м дистанції на вулиці;
- максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів;
- передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію;
- збільшити кількість громадського транспорту, з метою недопущення скупчення великої кількості людей на зупинках, автостанціях та автовокзалах.
Нагадаємо, МОЗ не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів.
Зазначимо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину.