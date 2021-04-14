ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ровно ослабляет карантин: школы полностью возвращают на очное обучение

Новина українською → Ровно, Среда 14 апреля 2021 16:59
Ровно ослабляет карантин: школы полностью возвращают на очное обучение Фото: карантин в Ровно ослабят (Diego Puletto/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Городская комиссия по техногенной и экологической безопасности решила ослабить карантин в Ровно. С 19 апреля все классы возвращаются на очное обучение.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба городского совета Ровно.

Сообщается, что с 19 апреля в Ровно возобновляется учебный процесс в полном объеме во всех заведениях. Таким образом, уже с понедельника ученики 5-11 классов вернутся к очному обучению.

Кроме того, школам эстетического воспитания и учреждениям клубного типа разрешено вернуться к учебному процессу в полном объеме. Отметим, на сегодня очное обучение в Ровно продолжается только для учеников младшей школы - 1-4 классы.

Напомним, Ровенская область находится в "оранжевой зоне" адаптивного карантина, поэтому жесткие меры вводятся только по решению местной власти.

До этого главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему Ровенская область не попала в "красную зону" карантина. По его словам, в регионе нет риска коллапса локальной медицинской системы, несмотря на значительное количество больных коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Ровно Карантин Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19