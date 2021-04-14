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Рівне послаблює карантин: школи повністю повертають очне навчання

Новость на русском → Рівне, Середа 14 квітня 2021 16:59
Рівне послаблює карантин: школи повністю повертають очне навчання Фото: карантин у Рівному послаблять (Diego Puletto/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міська комісія з техногенної та екологічної безпеки вирішила послабити карантин у Рівному. З 19 квітня всі класи повертаються на очне навчання.

Про це у Facebook повідомила прес-служба міської ради Рівного.

Повідомляється, що з 19 квітня в Рівному відновлюється навчальний процес в повному обсязі у всіх закладах. Таким чином, вже з понеділка учні 5-11 класів повернуться до очного навчання.

Крім того, школам естетичного виховання та установам клубного типу дозволено повернутися до навчального процесу в повному обсязі. Зазначимо, на сьогодні очне навчання в Рівному є тільки для учнів молодшої школи 1-4 класи.

Нагадаємо, Рівненська область знаходиться в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину, тому жорсткі заходи вводяться тільки за рішенням місцевої влади.

До цього головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому Рівненська область не потрапила в "червону зону" карантину. За його словами, в регіоні немає ризику колапсу локальної медичної системи, незважаючи на значну кількість хворих на коронавірус.

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