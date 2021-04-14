Рівне послаблює карантин: школи повністю повертають очне навчання

Міська комісія з техногенної та екологічної безпеки вирішила послабити карантин у Рівному . З 19 квітня всі класи повертаються на очне навчання.

Повідомляється, що з 19 квітня в Рівному відновлюється навчальний процес в повному обсязі у всіх закладах. Таким чином, вже з понеділка учні 5-11 класів повернуться до очного навчання.

Крім того, школам естетичного виховання та установам клубного типу дозволено повернутися до навчального процесу в повному обсязі. Зазначимо, на сьогодні очне навчання в Рівному є тільки для учнів молодшої школи 1-4 класи.