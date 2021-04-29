В Румынии выявили "индийский" штамм коронавируса

В Румынии впервые выявили случай заражения новым штаммом коронавируса, который был выявлен в Индии. Новую мутацию выявили в 26-летнего пациента, который прибыл в Румынию около месяца назад.
Об этом сообщает Reuters.
У инфицированного были легкие симптомы коронавируса.
По данным Министерства здравоохранения Румынии, выявленная мутация не является более заразной, которая, как полагают, спровоцировала резкий рост заболеваемости COVID-19 в Индии.
В ведомстве также отслеживает вспышку коронавируса среди строителей, недавно прибывших из Индии.
Напомним, ранее начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил, что Украину не обойдет индийский штамм, который уже циркулирует в Турции и других европейских странах.
До этого в Индии выявили новый штамм, который назвали "двойным мутантом", потому что несет в себе две мутации, которые помогают вирусу прикрепляться к клеткам.