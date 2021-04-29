У Румунії виявили "індійський" штам коронавірусу

У Румунії вперше виявили випадок зараження новим штамом коронавірусу, який був виявлений в Індії. Нову мутацію виявили у 26-річного пацієнта, який прибув до Румунії близько місяця тому.

Про це повідомляє Reuters .

У інфікованого були легкі симптоми коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоров'я Румунії, виявлена мутація не є більш заразною, яка, як вважають, спровокувала різке зростання захворюваності COVID-19 в Індії.

У відомстві також відстежує спалах коронавірусу серед будівельників, які нещодавно прибули з Індії.