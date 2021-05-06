Румыния передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Румыния намерена передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это будет безвозмездное пожертвование.

Об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил премьер-министр Румынии Флорин Кыцу.

"На заседании правительства мы одобрили проект постановления, которым мы безвозмездно передаем еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, и мы также подготовили детали для пожертвования 100 000 доз вакцины Украине", - заявил Флорин Кыцу. По его словам, в ближайшее время Румыния начнет продавать вакцину AstraZeneca.