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Румыния передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Автор: РБК-Украина

Румыния намерена передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это будет безвозмездное пожертвование.

Об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил премьер-министр Румынии Флорин Кыцу.

"На заседании правительства мы одобрили проект постановления, которым мы безвозмездно передаем еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, и мы также подготовили детали для пожертвования 100 000 доз вакцины Украине", - заявил Флорин Кыцу.

По его словам, в ближайшее время Румыния начнет продавать вакцину AstraZeneca.

Напомним, ранее Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca-SKBio, на этот раз корейского производства. Ее будут использовать, в том числе, для проведения второй прививки тем, кто был привит индийской Covishield.

Кроме того, Польша намерена в мае-июне поставить Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Точные сроки поставки будут зависеть от динамики поставок в Польшу.

Также Украина ожидает в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer. В частности, поставки ожидаются в рамках глобального механизма COVAX и по прямому контракту от компании.

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