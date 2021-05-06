Румыния передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Румыния намерена передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это будет безвозмездное пожертвование.
Об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил премьер-министр Румынии Флорин Кыцу.
"На заседании правительства мы одобрили проект постановления, которым мы безвозмездно передаем еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, и мы также подготовили детали для пожертвования 100 000 доз вакцины Украине", - заявил Флорин Кыцу.
По его словам, в ближайшее время Румыния начнет продавать вакцину AstraZeneca.
Напомним, ранее Украина получила новую партию вакцины AstraZeneca-SKBio, на этот раз корейского производства. Ее будут использовать, в том числе, для проведения второй прививки тем, кто был привит индийской Covishield.
Кроме того, Польша намерена в мае-июне поставить Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Точные сроки поставки будут зависеть от динамики поставок в Польшу.
Также Украина ожидает в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer. В частности, поставки ожидаются в рамках глобального механизма COVAX и по прямому контракту от компании.