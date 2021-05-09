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В самой вакцинированной стране мира заявили о вспышке COVID-19

Новина українською → Сейшелы, Воскресенье 09 мая 2021 07:25
В самой вакцинированной стране мира заявили о вспышке COVID-19 Фото: вакцины не дали результата в борьбе с коронавирусом (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В самой вакцинированной стране мира возросло количество заболевших коронавирусом. Власти вынуждены ввести карантин, чтоб остановить пандемию.

Об этом сообщает Washington Post.

Речь идет о Сейшельских Островах с населением около 100 тысяч человек. Вакцинацию от коронавируса там начали еще в начале года. Тогда президент Сейшели Вавель Рамкалаван сообщил, что страна планирует достичь коллективного иммунитета в течение нескольких недель.

Сейчас Сейшельские Острова являются самой вакцинированной страной на Земле. Там вакцинировали более 60 процентов населения полностью, что не удавалось даже богатым странам. Однако на этой неделе резко оборвался успех - в стране зафиксировали большое количество новых случаев и были вынуждены восстановить ряд ограничений.

Сейчас в среднем в Сейшелы фиксируют по 100 новых случаев в день. Однако для страны с небольшим населением и такое количество может оказаться губительным.

Рост количества заболевших объясняют низкой эффективностью вакцин, которыми прививали население. Примерно 60% населения получили вакцину, произведенную китайской компанией Sinopharm. Остальную часть жителей вакцинировали вакциной AstraZeneca, произведенной в Индии.

По данным ВОЗ, эффективность вакцины Sinopharm оценивается в чуть более 78 процентов для взрослых в возрасте до 60 лет. А испытания AstraZeneca в США показали, что общая эффективность вакцины составляет 79 процентов.

"Обе вакцины значительно ниже по эффективности, чем вакцины, разработанные Pfizer и Moderna, в которых используется технология мРНК, и их эффективность составляет около 95 процентов", - говорится в сообщении.

Напомним, во Франции зафиксировали новые случаи тромбоза после вакцины AstraZeneca. При этом один случай оказался смертельным.

Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Sinopharm. Ее рекомендуют для людей с 18 лет.

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