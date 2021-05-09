У найбільш вакцинованій країні світу заявили про спалах COVID-19

Йдеться про Сейшельські острови з населенням близько 100 тисяч осіб. Вакцинацію від коронавірусу там почали ще на початку року. Тоді президент Сейшели Вавель Рамкалаван повідомив, що країна планує досягти колективного імунітету протягом декількох тижнів.

Зараз Сейшельські острови є найбільш вакцинованою країною на Землі. Там вакцинували понад 60 відсотків населення повністю, що не вдавалося навіть багатим країнам. Однак на цьому тижні різко обірвався успіх - в країні зафіксували велику кількість нових випадків і були змушені відновити ряд обмежень.

Зараз в середньому в Сейшели фіксують по 100 нових випадків в день. Однак для країни з невеликим населенням і така кількість може виявитися згубною.

Зростання кількості хворих пояснюють низькою ефективністю вакцин, якими прищеплювали населення. Приблизно 60% населення отримали вакцину, вироблену китайською компанією Sinopharm. Іншу частину жителів вакцинували вакциною AstraZeneca, виробленою в Індії.

За даними ВООЗ, ефективність вакцини Sinopharm оцінюється в трохи понад 78 відсотків для дорослих у віці до 60 років. А випробування AstraZeneca в США показали, що загальна ефективність вакцини становить 79 відсотків.