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Самый населенный штат в Австралии стал заложником штамма "Дельта": карантин ужесточили

Автор: Наталья Скороход

Самый густонаселенный штат Австралии, Новый Южный Уэльс пострадал от коронавируса "Дельта". В результате власти ужесточили карантин в этом штате и других районах.

Об этом сообщает Reuters.

об

Напомним, что в Германии также столкнулись с увеличением случаев коронавируса "Дельта". Там усилили вакцинацию.

Ранее сообщалось, что жителей Израиля будут штрафовать за поездки в страны, где ситуация с коронавирусом опасна.

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