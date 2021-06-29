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Найбільш населений штат в Австралії став заручником штаму "Дельта": карантин посилили

Автор: Наталья Скороход

Найбільш густонаселений штат Австралії, Новий Південний Уельс постраждав від коронавірусу " Дельта". В результаті влада посилила карантин в цьому штаті та інших районах.

Про це повідомляє Reuters.

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Нагадаємо, що у Німеччині також зіткнулися зі збільшенням випадків коронавірусу "Дельта". Там посилили вакцинацію.

Раніше повідомлялося, що жителів Ізраїлю штрафуватимуть за поїздки до країн, де ситуація з коронавірусом небезпечна.

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Коронавірус