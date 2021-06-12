UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Саудовская Аравия из-за COVID снова запретила хадж для иностранцев

Автор: РБК-Украина

Саудовская Аравия из-за пандемии COVID второй год подряд запретила иностранцам совершать хадж к мусульманским святыням. Также будут действовать ограничения и для своих граждан.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что ежегодное паломничество для жителей Саудовской Аравии ограничено максимальным числом 60 000 паломников. Согласно заявлению местных властей, принять участие в хадже смогут только вакцинированные люди в возрасте от 18 до 65 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды с 30 июня разрешат проводить мероприятия со 100% посещаемостью, а также не соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Но обязательным условием для этого будет наличие отрицательного теста на COVID либо справка о полной вакцинации.

Также стало известно, что в Литве ослабляют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Решение коснется правил работы баров и ночных клубов. В частности, они смогут работать с 07:00 до 24:00, ослабление карантинных ограничений будет работать уже с 17 июня. Ожидается, что июнь в Литве станет последним месяцем с карантином.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Саудовская АравияКарантинКоронавирус