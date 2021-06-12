Саудівська Аравія через COVID знову заборонила хадж для іноземців

Саудівська Аравія через пандемію COVID другий рік поспіль заборонила іноземцям здійснювати хадж до мусульманських святинь . Також діятимуть обмеження і для своїх громадян.

Повідомляється, що щорічне паломництво для жителів Саудівської Аравії обмежене максимальним числом 60 000 паломників. Згідно із заявою місцевої влади, взяти участь в хаджі зможуть тільки вакциновані люди у віці від 18 до 65 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди з 30 червня дозволять проводити заходи зі 100% відвідуваністю, а також не дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра. Але обов'язковою умовою для цього буде наявність негативного тесту на COVID або довідка про повну вакцинацію.

Також стало відомо, що в Литві послаблюють карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Рішення торкнеться правил роботи барів і нічних клубів. Зокрема, вони зможуть працювати з 07:00 до 24:00, ослаблення карантинних обмежень працюватиме вже з 17 червня. Очікується, що червень у Литві стане останнім місяцем з карантином.