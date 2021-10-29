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Сбой электронной очереди: толпа штурмует центр вакцинации в киевском МВЦ

Автор: Юлия Бойко

На территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от COVID-19, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По состоянию на сейчас несколько десятков желающих вакцинироваться столпились прямо у входа в центр вакцинации. Обычно здесь стояли организованные очереди метрах в 10 от входа, персонал пропускал отдельно электронную очередь и живую. Но из-за того, что электронная очередь сегодня сбилась, образовалась толпа, и все в порядке живой очереди пытаются попасть на прививку.

Фото: толпа возле центра вакцинации в МВЦ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров поручил Киевской городской государственной администрации ускорить вакцинацию населения. В том числе сделать так, чтобы в ближайшее время работало максимальное число пунктов вакцинации.

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КиевВакцинация