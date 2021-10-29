Сбой электронной очереди: толпа штурмует центр вакцинации в киевском МВЦ

По состоянию на сейчас несколько десятков желающих вакцинироваться столпились прямо у входа в центр вакцинации. Обычно здесь стояли организованные очереди метрах в 10 от входа, персонал пропускал отдельно электронную очередь и живую. Но из-за того, что электронная очередь сегодня сбилась, образовалась толпа, и все в порядке живой очереди пытаются попасть на прививку.

Фото: толпа возле центра вакцинации в МВЦ (Виталий Носач/РБК-Украина)