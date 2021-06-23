ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Среда 23 июня 2021 12:46
В шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации, - Шмыгаль Фото: в шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации от коронавируса. При этом в некоторых областях количество таких центров достигает более 10.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Даю поручение министерству развития общин и территорий принять меры, чтобы такие центры появились как минимум в каждом районном центре. Потому что есть области, где таких центров уже более десяти, а есть шесть областей, где такие центры вакцинации до сих пор не появились", - сказал глава правительства.

Напомним, в Киеве открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса в Международном выставочном центре в районе станции метро "Левобережная". Она будет проходить 24-27 июня.

Накануне в Украине началась вакцинация трудовых коллективов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19