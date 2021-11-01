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Когда школы в Киеве вернутся к очной работе: ответ Рубана

Автор: Илона Свиридова

Из-за "красной" зоны адаптивного карантина в Киеве все школы перевели на дистанционку. Вернуть их на очную работу могут, когда будут стабилизироваться или снижаться показатели заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Госпотребслужбы в Киеве Олега Рубана в эфире "Украина 24".

По его словам, на сегодня движущей силой заболеваемости являются дети и подростки из-за "Дельта"-варианта.

"С целью снижения роста заболеваемости именно ограничение общения данного коллектива детей со взрослыми, а это почти 30% - более 900 тысяч человек (учащиеся и педагоги) - позволит снизить распространение эпидемии в Киеве. Поэтому на этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решение о возможном переходе на обычное очное обучение", - отметил Рубан.

Он подчеркнул, что решение по школам будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС после получения.

"Теоретически можно это предложить (возвращение школ к очной работе, - ред.), когда будут показатели стабилизироваться или снижаться, но сегодня таких показателей нет", - добавил Рубан.

Напомним, с 1 ноября в Киеве все школы перевели на дистанционное обучение. Причем младшие классы тоже, хотя в правительственном постановлении 1-4 классы могут оставаться на очном обучении, несмотря на "красную" зону.

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