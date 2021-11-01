RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коли школи в Києві повернуться до очної роботи: відповідь Рубана

Автор: Ілона Свиридова

Через "червону" зону адаптивного карантину в Києві всі школи перевели на дистанційку. Повернути їх на очну роботу можуть, коли стабілізуються або знизяться показники захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Держспоживслужби в Києві Олега Рубана в ефірі "Україна 24".

За його словами, на сьогодні рушійною силою захворюваності є діти і підлітки через "Дельта"-варіант.

"З метою зниження зростання захворюваності саме обмеження спілкування даного колективу дітей з дорослими, а це майже 30% - понад 900 тисяч осіб (учні та педагоги) - дозволить знизити поширення епідемії в Києві. Тому на цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання", - зазначив Рубан.

Він підкреслив, що рішення по школах буде прийматися міською комісією ТЕБ і НС після отримання.

"Теоретично можна це запропонувати (повернення шкіл до очної роботи, - ред.), коли будуть показники стабілізовуватися або знижуватися, але сьогодні таких показників немає", - додав Рубан.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві всі школи перевели на дистанційне навчання. Причому молодші класи теж, хоча в урядовій постанові 1-4 класи можуть залишатися на очному навчанні, незважаючи на "червону" зону.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївшколаКарантин