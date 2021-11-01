Коли школи в Києві повернуться до очної роботи: відповідь Рубана

За його словами, на сьогодні рушійною силою захворюваності є діти і підлітки через "Дельта"-варіант.

"З метою зниження зростання захворюваності саме обмеження спілкування даного колективу дітей з дорослими, а це майже 30% - понад 900 тисяч осіб (учні та педагоги) - дозволить знизити поширення епідемії в Києві. Тому на цьому тижні будемо спостерігати за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання", - зазначив Рубан.

Він підкреслив, що рішення по школах буде прийматися міською комісією ТЕБ і НС після отримання.

"Теоретично можна це запропонувати (повернення шкіл до очної роботи, - ред.), коли будуть показники стабілізовуватися або знижуватися, але сьогодні таких показників немає", - додав Рубан.