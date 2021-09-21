Школы могут уйти на карантин, несмотря на вакцинированный персонал: названо условие

В Украине школы могут уйти на карантин , даже несмотря на нужное количество вакцинированных работников. Об этом предупредил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава в эфире передачи "Свобода слова на ICTV" .

По словам Ляшко, введение карантина в школах зависит от некоторых условий и одной вакцинации персонала для этого недостаточно.

К примеру, весь класс уйдет на карантин, если в нем заболел ребенок. Также карантина не избежать в школах и в тех случаях, если половина классов ушла на самоизоляцию.

"Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию - это школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение, не останавливая в стране образовательный процесс", - объяснил Ляшко.

Также он уточнил, что сейчас в Украине из более 14 тысяч школ, 60 учебных заведений находятся на самоизоляции.