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Школы могут уйти на карантин, несмотря на вакцинированный персонал: названо условие

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 00:58
Школы могут уйти на карантин, несмотря на вакцинированный персонал: названо условие Фото: в Украине могут закрыть школы на карантин (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Наталья Скороход

В Украине школы могут уйти на карантин, даже несмотря на нужное количество вакцинированных работников. Об этом предупредил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

По словам Ляшко, введение карантина в школах зависит от некоторых условий и одной вакцинации персонала для этого недостаточно.

К примеру, весь класс уйдет на карантин, если в нем заболел ребенок. Также карантина не избежать в школах и в тех случаях, если половина классов ушла на самоизоляцию.

"Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию - это школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение, не останавливая в стране образовательный процесс", - объяснил Ляшко.

Также он уточнил, что сейчас в Украине из более 14 тысяч школ, 60 учебных заведений находятся на самоизоляции.

Напомним, что Украину могут перевести в "желтую" карантинную зону. Вопрос об том рассмотрят 21 сентября.

Ранее сообщалось, что в Харькове вакцинировали 85% персонала учебных заведений. За счет этого город надеется не переводить учащихся на дистанционное обучение.

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