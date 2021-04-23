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Шмигаль встретился с религиозными лидерами в Украине: обсудили соблюдение карантина

Автор: Андрей Василюк

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обсудил с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций вопросы соблюдения карантинных ограничений и рекомендаций во время празднования религиозных праздников. Встреча состоялась накануне ряда важных праздников в апреле-мае, среди которых Вербное воскресенье, праздник Воскресения Христова, Рамадан-байрам и другие.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Шмыгаль акцентировал внимание на необходимости соблюдения всеми религиозными организациями во время празднования этих праздников карантинных ограничений и рекомендаций, которые касаются проведения богослужений, религиозных обрядов и церемоний.

"Праздники - это радость, и важно, чтобы потом эта радость не была омрачена ростом заболеваемости. Мы ценим, что представители религиозных организаций делают все для соблюдения карантинных норм. Правительство со своей стороны и в дальнейшем будет прилагать все усилия для того, чтобы государственная политика в сфере религии была эффективной, результативной и направленной на реализацию соответствующих прав и свобод граждан", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль также поблагодарил представителей Всеукраинского Совета Церквей и Религиозных Организаций за понимание и поддержку введенных государством вынужденных временных ограничений по их деятельности, а также за позицию относительно важности процесса вакцинации против COVID-19.

"Благодарны представителям религиозных организаций за участие в кампании популяризации процесса вакцинации через собственный пример прививки", - сказал глава правительства.

Во время встречи премьер-министр отметил, что в этом году исполняется 25 лет от основания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, который является главным партнером государственных структур по коммуникациям с религиозными организациями.

Напомним, ранее Киевская городская власть обнародовала рекомендации для церквей на Пасху и Вербное воскресенье. В КГГА призывают провести богослужение онлайн.

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