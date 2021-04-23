Шмигаль зустрівся із релігійними лідерами в Україні: обговорили дотримання карантину

Шмигаль акцентував увагу на необхідності дотримання всіма релігійними організаціями під час відзначення цих свят карантинних обмежень та рекомендацій, які стосуються проведення богослужінь, релігійних обрядів, та церемоній.

"Свята - це радість, і важливо, щоб потім ця радість не була затьмарена зростанням захворюваності. Ми цінуємо, що представники релігійних організацій роблять все для дотримання карантинних норм. Уряд зі свого боку і надалі докладатиме всіх зусиль для того, щоб державна політика у сфері релігії була ефективною, результативною та спрямованою на реалізацію відповідних прав і свобод громадян", - наголосив прем'єр.

Шмигаль також подякував представникам Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій за розуміння й підтримку введених державою вимушених тимчасових обмежень щодо їхньої діяльності, а також за позицію щодо важливості процесу вакцинування проти COVID-19.

"Вдячні представникам релігійних організацій за долучення до кампанії популяризації процесу вакцинації через власний приклад щеплення", - сказав очільник уряду.

Під час зустрічі Прем’єр-міністр відзначив, що цьогоріч виповнюється 25 років від заснування Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій, яка є головним партнером державних структур щодо комунікацій з релігійними організаціями.