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Шмигаль анонсував скорочення "червоної" зони карантину

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 13:45
Шмигаль анонсував скорочення "червоної" зони карантину Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що минулого тижня Чернівецька, Львівська та Одеська області залишили "червону" зону карантину. Він анонсував, що найближчим часом ще декілька регіонів зможуть послабити карантин.

Про це він заявив під час засідання уряду.

Шмигаль заявив, що у всіх областях фіксують зниження кількості нових випадків COVID-19 та госпіталізацій.

"За минулий тиждень одразу три області залишили "червону" зону карантину... Ще декілька регіонів найближчими тижням, або навіть днями, зможуть послабити карантинні обмеження", - зазначив прем'єр.

Він заявив про ефективність адаптивного карантину та закликав місцеву владу посилювати обмеження у разі погіршення епідеміологічної ситуації на місцях.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що Київ можуть вивести з "червоної" зони з 1 травня.

Крім того, сьогодні місцева влада повідомила, що місто з 1 травня послаблює карантин і скасовує спецперепустки для проїзду в транспорті.

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей.

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