Шмыгаль: полиция будет проверять COVID-сертификаты в "красной" зоне

По его словам, в "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы от COVID.

"Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно. У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как проверить наличия COVID-сертификатов у посетителей

COVID-сертификаты имеют QR-коды, поэтому их можно проверить через приложение "Дия". Чтобы отсканировать сертификат, нужно: