Шмыгаль рассказал о тысяче гривен за вакцинацию: программа имеет две цели

"Мы поддержим 5 направлений бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии. Это креативные индустрии, кино и театры, музеи, спортивные центры и внутренние железнодорожные и авиаперевозки. Эта поддержка будет значительной, если учесть, что мы ставим целью вакцинировать 20-24 млн украинцев", - отметил чиновник.

По его словам, воспользоваться программой смогут все украинцы, привитые двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили.

"Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дия" те, у кого есть соответствующие COVID-сертификаты. "Дия" сформирует виртуальную платежную карту, которой можно будет воспользоваться для оплаты услуг в определенных направлениях", - рассказал глава правительства

Он также добавил, что программа будет действовать с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года.