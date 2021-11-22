Шмигаль розповів про тисячу гривень за вакцинацію: програма має дві цілі

"Ми підтримаємо 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. Це креативні індустрії, кіно та театри, музеї, спортивні центри та внутрішні залізничні та авіаперевезення. Ця підтримка буде значною, якщо врахувати, що ми ставимо за мету вакцинувати 20-24 млн українців", зазначив чиновник.

За його словами, скористатися програмою зможуть усі українці, щеплені двома дозами вакцини, незалежно від того, коли вони її отримали.

"Програмою зможуть скористатися через додаток або портал "Дія" ті, хто мають відповідні COVID-сертифікати. "Дія" сформує віртуальну платіжну картку, якою можна буде скористатися для оплати послуг у певних напрямках", - розповів глава уряду

Він також додав, що програма діятиме з 19 грудня 2021 року до 18 грудня 2022 року.