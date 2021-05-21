Шмыгаль: за сутки вакцинировали более 18 тысяч украинцев, но способность - более 80 тысяч

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили более 18 тысяч украинцев. Однако протестированная возможность вакцинации составляет более 80 тысяч человек в сутки.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"За прошедшие сутки было провакцинировано 18 тысяч человек, но способность протестирована - это более 80 тысяч вакцинированных ежедневно", - сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день в Украину поставлено 2,5 млн доз вакцины.

"Количество провакцинированных - более 1 млн человек, из них порядка 50 тысяч получили уже вторую дозу. Остальные вакцины распределены по регионам. Вакцинация продолжается", - подчеркнул премьер-министр.