Шмигаль: за добу вакцинували понад 18 тисяч українців, але спроможність - понад 80 тисяч

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали понад 18 тисяч українців. Однак протестована спроможність щеплень складає понад 80 тисяч осіб на добу.

Про це він розповів у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"За минулу добу було провакциновано 18 тисяч осіб, але спроможність протестована - це понад 80 тисяч вакцинованих щодня", - сказав глава уряду.

Шмигаль зазначив, що на сьогоднішній день в Україну поставлено 2,5 млн доз вакцини.

"Кількість провакцинованих - понад 1 млн осіб, з них порядку 50 тисяч отримали вже другу дозу. Решта вакцин розподілені по регіонах. Вакцинація продовжується", - підкреслив прем'єр-міністр.