Штамм "Дельта" составляет 99% от всех случаев COVID-19 по всему миру, - ВОЗ

По ее словам, коронавирус "Дельта" составляет 99% случаев заражения коронавирусом во всем мире, что делает его более распространенным, чем любой другой штамм. Практически все до 900000 случаев COVID-19, зафиксированные во всем мире за последние 60 дней, произошли от "Дельта"-штамма.

примерно 60% из более чем 3,3 миллиона новых случаев в мире на прошлой неделе. Также в Европе возросла смертность от коронавируса, а по всему миру