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Штамм "Дельта" составляет 99% от всех случаев COVID-19 по всему миру, - ВОЗ

Автор: Наталья Скороход

Штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим и составляет 99% от всех случаев заболеваемости по всему миру. Об этом заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария Ван Керкхове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

По ее словам, коронавирус "Дельта" составляет 99% случаев заражения коронавирусом во всем мире, что делает его более распространенным, чем любой другой штамм. Практически все до 900000 случаев COVID-19, зафиксированные во всем мире за последние 60 дней, произошли от "Дельта"-штамма.

примерно 60% из более чем 3,3 миллиона новых случаев в мире на прошлой неделе. Также в Европе возросла смертность от коронавируса, а по всему миру

Напомним, что ранее в ВОЗ предупредили о росте заболеваемости коронавирусом в Европе. Также сильно увеличилась смертность.

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