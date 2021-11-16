RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Штам "Дельта" становить 99% від усіх випадків COVID-19 по всьому світу, - ВООЗ

Автор: Наталья Скороход

Штам коронавірусу "Дельта" став домінуючим і становить 99% від усіх випадків захворюваності по всьому світу. Про це заявила технічний керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я за COVID-19 Марія Ван Керкхове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За її словами, коронавірус "Дельта" становить 99% випадків зараження коронавірусом у всьому світі, що робить його більш поширеним, ніж будь-який інший штам. Практично всі до 900000 випадків COVID-19, зафіксовані в усьому світі за останні 60 днів, походять від "Дельта"-штаму.

припадаєприблизно 60% з більш ніж 3,3 мільйона нових випадків у світі минулого тижня. Також в Європі зросла смертність від коронавірусу, а по всьому світу останні

Нагадаємо, що раніше в ВООЗ попередили про зростання захворюваності коронавірусом в Європі. Також сильно збільшилася смертність.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗКоронавірусКоронавірус "Дельта"