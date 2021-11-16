Штам "Дельта" становить 99% від усіх випадків COVID-19 по всьому світу, - ВООЗ

За її словами, коронавірус "Дельта" становить 99% випадків зараження коронавірусом у всьому світі, що робить його більш поширеним, ніж будь-який інший штам. Практично всі до 900000 випадків COVID-19, зафіксовані в усьому світі за останні 60 днів, походять від "Дельта"-штаму.

припадаєприблизно 60% з більш ніж 3,3 мільйона нових випадків у світі минулого тижня. Також в Європі зросла смертність від коронавірусу, а по всьому світу останні