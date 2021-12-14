Штамм "Омикрон" способен обходить защиту COVID-вакцин, - китайские ученые

Китайские ученые утверждают, что штамм коронавируса "Омикрон" может обходить защиту вакцины от COVID. Также новый вариант способен уклоняться от защиты антител, которые были получены от предыдущей инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научный журнал Emerging Microbes & Infection .

Ученые изучили 28 образцов сыворотки пациентов, выздоравливающих от исходного штамма SARS-CoV-2. Они протестировали их на образцах "Омикрон".

"Результаты исследования подтвердили возможный факт иммунного ускользания штамма "Омикрон", что является тревожным сигналом для всего мира", - заявил старший научный сотрудник Национального института по контролю за продуктами и лекарствами в Китае Ючун Ван.

Также исследование подтверждает недавнее открытие ученых в Южной Африке, которые заявили, что "Омикрон" может "легко уклониться от иммунитета".