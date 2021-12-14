Штам "Омікрон" здатний обходити захист COVID-вакцин, - китайські вчені

Китайські вчені стверджують, що штам коронавірусу "Омікрон" може обходити захист вакцини від COVID. Також новий варіант здатний ухилятися від захисту антитіл, які були отримані від попередньої інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на науковий журнал Emerging Microbes & Infection .

Вчені вивчили 28 зразків сироватки пацієнтів, які одужують від вихідного штаму SARS-CoV-2. Вони протестували їх на зразках "Омікрон".

"Результати дослідження підтвердили можливий факт імунного вислизання штаму "Омікрон", що є тривожним сигналом для всього світу", - заявив старший науковий співробітник Національного інституту контролю за продуктами та ліками в Китаї Ючун Ван.

Також дослідження підтверджує нещодавнє відкриття вчених у Південній Африці, які заявили, що "Омікрон" може "легко ухилитися від імунітету".