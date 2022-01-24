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Штамм "Омикрон", вероятно, стал доминирующим в Украине, - эксперты

Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Украине. Они считают, что большинство COVID-заражений приходится на новый штамм "Омикрон".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый подъем. К чему приведет вспышка "Омикрона" в Украине".

Как пояснила изданию профессор, доктор медицинских наук Наталья Виноград, новый штамм коронавируса пока продолжает распространяться в стране одновременно с вирусом "Дельта".

"Как раз за счет этого есть тяжелые случаи с госпитализацией. Но большинство случаев заражения, действительно, приходятся на генетически новый вариант "Омикрон". Он является доминирующим среди циркулирующих штаммов", - отметила эпидемиолог.

Специалисты подчеркивают, что преобладание "Омикрона" можно также проследить, если проанализировать, сколько сейчас COVID-больных нуждаются в госпитализации.

В частности, исследования, проводимые разными группами ученых, показали, что риск попасть в больницу с новым штаммом на 40-70% ниже, чем с вариантом "Дельта". Представители Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) называют цифру 50%.

"Лечение пациентов с "Дельтой" или "Омикроном" никак не отличается. Оно одинаково в соответствие с Всемирными протоколами. Учитывая тот факт, что сейчас в госпитализации нуждаются около 10% инфицированных, а не 40-50%, как это было в начале осенней" волны - это говорит о том, что у нас сейчас циркулирует преимущественно "Омикрон", - пояснил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.

Напомним, эксперты назвали самые распространенные симптомы штамма коронавируса "Омикрон".

Ранее глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал важные отличия "Омикрона" от других штаммов.

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