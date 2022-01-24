Штам "Омікрон", ймовірно, став домінуючим в Україні, - експерти

Як пояснила виданню професор, доктор медичних наук Наталія Виноград, новий штам коронавірусу поки що продовжує поширюватися в країні одночасно з вірусом "Дельта".

"Якраз наслідок є важкі випадки із госпіталізацією. Але більшість випадків зараження, справді, припадають на генетично новий варіант "Омікрон". Він є домінуючим серед циркулюючих штамів", - зазначила епідеміолог.

Фахівці підкреслюють, що переважання "Омікрону" можна також простежити, якщо проаналізувати, скільки нині COVID-хворих потребують госпіталізації.

Зокрема, дослідження, проведені різними групами вчених, показали, що ризик потрапити до лікарні з новим штамом на 40-70% нижчий, ніж із варіантом "Дельта". Представники Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) називають цифру 50%.

"Лікування пацієнтів з "Дельтою" або "Омікроном" ніяк не відрізняється. Воно однакове у відповідність до всесвітніх протоколів. Враховуючи той факт, що зараз госпіталізації потребують близько 10% інфікованих, а не 40-50%, як це було на початку осінньої" хвилі - це говорить про те, що у нас зараз циркулює переважно "Омікрон", - пояснив президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.