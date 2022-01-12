ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Штаммом "Омикрон" заразятся все, но привитые перенесут это легче, - инфекционист США

Новина українською →
Вашингтон, Среда 12 января 2022 10:13
Штаммом "Омикрон" заразятся все, но привитые перенесут это легче, - инфекционист США Фото: "Омикроном" заразятся все, но привитые перенесут это легче (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В конечном итоге никому не удастся избежать заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Однако, вакцинированные люди перенесут это заражение легче.

Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Наиболеесерьезные последствия этого штамма, убежден инфекционист, испытают непривитые люди, по которым "Омикрон" нанесет "главный удар".

"Омикрон" при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конечном итоге найдет почти всех. Вероятно, подвергнутся и те, кто вакцинировался и сделал повторную прививку, некоторые, а, возможно, перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут", - считает он.

Исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок также считает, что большинство людей заразится COVID.

Напомним, у Pfizer назвали срок появления вакцины от штамма "Омикрон".

Отметим, в ВОЗ прогнозируют, что сложная ситуация с COVID-19 в мире продлится еще как минимум три месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон Соединенные Штаты Америки
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе