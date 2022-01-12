Штаммом "Омикрон" заразятся все, но привитые перенесут это легче, - инфекционист США
В конечном итоге никому не удастся избежать заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Однако, вакцинированные люди перенесут это заражение легче.
Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
Наиболеесерьезные последствия этого штамма, убежден инфекционист, испытают непривитые люди, по которым "Омикрон" нанесет "главный удар".
"Омикрон" при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конечном итоге найдет почти всех. Вероятно, подвергнутся и те, кто вакцинировался и сделал повторную прививку, некоторые, а, возможно, перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут", - считает он.
Исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок также считает, что большинство людей заразится COVID.
Напомним, у Pfizer назвали срок появления вакцины от штамма "Омикрон".
Отметим, в ВОЗ прогнозируют, что сложная ситуация с COVID-19 в мире продлится еще как минимум три месяца.