Штаммом "Омикрон" заразятся все, но привитые перенесут это легче, - инфекционист США

В конечном итоге никому не удастся избежать заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Однако, вакцинированные люди перенесут это заражение легче.

Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CNN .

Наиболеесерьезные последствия этого штамма, убежден инфекционист, испытают непривитые люди, по которым "Омикрон" нанесет "главный удар".

"Омикрон" при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конечном итоге найдет почти всех. Вероятно, подвергнутся и те, кто вакцинировался и сделал повторную прививку, некоторые, а, возможно, перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут", - считает он.

Исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок также считает, что большинство людей заразится COVID.