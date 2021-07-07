В Сиднее продлили карантин из-за "Дельта" штамма

Глава австралийского штата Новый Южный Уэльс принял решение продлить карантин в Сиднее еще на неделю. Число новых случаев заражения коронавирусом продолжают расти, в частности, из-за "Дельта" штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сидней закрыли на карантин 26 июня, так как вспышка "Дельта" штамма убедила чиновников ужесточить ограничения в стране, которая медленно проводит вакцинацию. Строгий запрет на пребывание дома должен был закончиться в пятницу, но теперь он действует до 16 июля.

"Этот штамм "Дельта" меняет ситуацию, он чрезвычайно трансмиссивен и более заразен, чем любая другая форма вируса, которую мы видели", - заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклиан.