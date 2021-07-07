У Сіднеї продовжили карантин через "Дельта" штам

Глава австралійського штату Новий Південний Уельс прийняв рішення продовжити карантин в Сіднеї ще на тиждень. Число нових випадків зараження коронавірусом продовжують зростати, зокрема, через "Дельта" штам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сідней закрили на карантин 26 червня, оскільки спалах "Дельта" штаму переконав чиновників посилити обмеження в країні, яка повільно проводить вакцинацію. Сувора заборона на перебування вдома повинна була закінчитися в п'ятницю, але тепер вона діє до 16 липня.

"Цей штам" Дельта "змінює ситуацію, він надзвичайно трансмісивний і більш заразний, ніж будь - яка інша форма вірусу, яку ми бачили",- заявила прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджікліан.