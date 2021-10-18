Сидней снимает карантинные ограничения: больше никаких масок, школы открыты

Такого результата австралийскому мегаполису удалось достичь благодаря высокому уровню вакцинации. Власти Нового Южного Уэльса обещали снимать карантинные ограничения всякий раз, когда вакцинация населения достигнет 70, 80 и 90%. На этот раз в штате за выходные дни уровень иммунизации двойной дозой среди людей старше 16 лет достиг 80%.

Благодаря этому дети вернулись в школы и садики. Обучение учащихся с 1 по 12 классы больше не будет проводиться дистанционно.

Кроме того, в офисах жителям мегаполиса разрешили находиться без масок,