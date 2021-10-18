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Сідней знімає карантинні обмеження: більше ніяких масок, школи відкриті

Автор: Наталья Скороход

Сідней знову знімає карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Там з 18 жовтня відкривають школи, а жителям дозволяють ходити без масок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такого результату австралійському мегаполісу вдалося досягти завдяки високому рівню вакцинації. Влада Нового Південного Уельсу обіцяла знімати карантинні обмеження щоразу, коли вакцинація населення досягне 70, 80 і 90%. Цього разу в штаті за вихідні дні рівень імунізації подвійною дозою серед людей старше 16 років досяг 80%.

Завдяки цьому діти повернулися до шкіл та садочків. Навчання учнів з 1 по 12 класи більше не проводитиметься дистанційно.

Крім того, в офісах жителям мегаполісу дозволили перебувати без масок,

.Нагадаємо, що раніше у Сіднеї рівень вакцинації досяг 70%. Завдяки цьому відкрили тренажерні зали та бари.

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