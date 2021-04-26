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Ситуация улучшается: уже 11 регионов Украины соответствуют норме по COVID-госпитализациям

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 11:00
Ситуация улучшается: уже 11 регионов Украины соответствуют норме по COVID-госпитализациям Фото: ситуация улучшилась в Киеве и Винницкой области (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Сейчас уже Киев и еще 10 областей соответствуют норме по уровню госпитализаций пациентов с COVID-19.

Об это свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, за последние сутки ситуация улучшилась в Киеве и Винницкой области, где уровень госпитализаций составляет 58,3 и 59,1 соответственно при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме этого норме соответствуют Закарпатская (29,1), Ивано-Франковская (39,5), Киевская (55,2), Кировоградская (51,5), Львовская (43,8), Одесская (56,7), Тернопольская (48,3), Херсонская (51,7) и Черновицкая (49,6) области.

Напомним, с сегодняшнего дня Львов вышел из "красной" зоны карантина.

Также РБК-Украина писало, что Одесская область перешла из "красной" в "желтую" зону карантина.

Кроме этого главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что на этой неделе из "красной" зоны должны выйти также Киев, Киевская, Запорожская, Львовская и Полтавская области.

Отметим, в Украине за вчера зафиксировали чуть больше 5 тысяч новых случаев COVID-19.

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