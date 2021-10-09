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На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия

Автор: Дмитрий Кузнецов

Херсонская область может перейти в "красную" зона карантина на следующей неделе. Этот рассмотрит Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Глава Минздрава находится в Херсонской области в связи со значительным распространением в регионе коронавируса. Министр посетил несколько больниц региона и центры массовой вакцинации.

Во время общения с журналистами Ляшко не исключил переход Херсонской области в "красную" зону карантина из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, окончательную точку в это поставит Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Ориентировочно она соберется 12-13 октября.

Ляшко также отметил, что в одной из больниц области увидел полностью занятое реанимационное отделение. Однако среди пациентов не было ни одного вакцинированного.

"Сейчас мы имеем эффективный способ предотвратить тяжелое или среднее течении болезни - вакцинация. Нужно понимать, что риск заболеть значительно страшнее, чем возможные побочные эффекты после вакцинации, которые в большинстве случаев проходят через сутки", - подчеркнул глава Минздрава.

Отметим, с 10 октября Харьков переходит в "оранжевую" карантинную зону.

Напомним, в Украине стремительно растет количество новых случаев коронавируса, 8 октября Минздрав сообщил о 16 362 случаях заражения инфекцией.

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Херсонская областьКарантин