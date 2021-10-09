На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия

Глава Минздрава находится в Херсонской области в связи со значительным распространением в регионе коронавируса. Министр посетил несколько больниц региона и центры массовой вакцинации.

Во время общения с журналистами Ляшко не исключил переход Херсонской области в "красную" зону карантина из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, окончательную точку в это поставит Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Ориентировочно она соберется 12-13 октября.

Ляшко также отметил, что в одной из больниц области увидел полностью занятое реанимационное отделение. Однако среди пациентов не было ни одного вакцинированного.

"Сейчас мы имеем эффективный способ предотвратить тяжелое или среднее течении болезни - вакцинация. Нужно понимать, что риск заболеть значительно страшнее, чем возможные побочные эффекты после вакцинации, которые в большинстве случаев проходят через сутки", - подчеркнул глава Минздрава.