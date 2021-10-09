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Наступного тижня Херсонська область може стати "червоною". Це розгляне Держкомісія

Автор: Дмитрий Кузнецов

Херсонська область може перейти в "червону" зону карантину наступного тижня. Цей розгляне Державна комісія з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

Глава МОЗ знаходиться в Херсонській області у зв'язку зі значним поширенням в регіоні коронавірусу. Міністр відвідав кілька лікарень регіону та центри масової вакцинації.

Під час спілкування з журналістами Ляшко не виключив перехід Херсонської області в "червону" зону карантину через ситуацію з коронавірусом. За його словами, остаточну крапку в це поставить Держкомісія з питань ТЕБ і НС. Орієнтовно вона збереться 12-13 жовтня.

Ляшко також зазначив, що в одній з лікарень області побачив повністю зайняте реанімаційне відділення. Однак серед пацієнтів не було жодного вакцинованого.

"Зараз ми маємо ефективний спосіб запобігти тяжкому або середньому перебігу хвороби - вакцинація. Потрібно розуміти, що ризик захворіти значно страшніший, ніж можливі побічні ефекти після вакцинації, які в більшості випадків проходять через добу", - підкреслив глава МОЗ.

Зазначимо, з 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону.

Нагадаємо, в Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу, 8 жовтня МОЗ повідомило про 16 362 випадки зараження інфекцією.

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