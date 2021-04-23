На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей

По прогнозам Министерства здравоохранения Украины "красную" зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он отметил, что Киев должен выйти из "красной" зоны "со дня на день".

"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - написал главный санврач Украины.