Следующим из "красной" зоны может выйти Закарпатье, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал область, которая следующей может выйти из "красной" зоны карантина. По его словам, уже скоро карантин могут ослабить в Закарпатской области.
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - заявил Ляшко.
Главный санврач не уточнил, в какую именно зону карантина может перейти Закарпатская область, однако сегодня правительство перевело "красное" Прикарпатье в "желтую" зону карантина.
Добавим, Закарпатская область одной из первых оказалась в "красные" зоне карантина после начала третьей волны коронавируса. Сейчас, по данным Министерства здравоохранения, на Закарпатье наблюдается стабилизации ситуации с COVID-19.
Напомним, Прикарпатье перейдет в "желтую" зону карантина уже в полночь 10 апреля.
В то же время Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила отправить в "красную" зону карантина Харьковскую область. Ограничения "красной" зоны начнут действовать в Харькове и области с полуночи 11 апреля.