Наступним з "червоної" зони може вийти Закарпаття, - Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав область, яка наступною може вийти з "червоної" зони карантину. За його словами, вже скоро карантин можуть послабити у Закарпатській області.

Про це він написав на сторінці у Facebook .

"Наступна на черзі, сподіваюсь, Закарпатська область, яка може вийти із "червоного" рівня епіднебезпеки вже найближчими днями", - заявив Ляшко.

Головний санлікар не уточнив, у яку саме зону карантину може перейти Закарпатська область, однак сьогодні уряд перевів "червоне" Прикарпаття у "жовту" зону карантину.

Додамо, Закарпатська область одною з перших опинилася у "червоні" зоні карантину після початку третьої хвилі коронавірусу. Наразі, за даними Міністерства охорони здоров'я, на Закарпатті спостерігається стабілізації ситуації з COVID-19.