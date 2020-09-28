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В Словакии запретили массовые мероприятия

Автор: РБК-Украина

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в Словакии зарегистрирована самая низкая смертность от COVID-19 в Европе: от инфекции скончались 25 человек. Первую смерть от коронавируса Минздрав страны зарегистрировал 1 апреля.

Кроме того, в Азербайджане продлили особый карантинный режим в стране до начала ноября. При этом было ограничено движение транспорта и столичного метрополитена.

Добавим, что с 15 сентября правительство Израиля ввело жесткий карантин по всей территории страны на две недели. Однако не исключено, что ограничения могут быть и продлены на более длительный срок.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует ввести режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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