У Словаччині заборонили масові заходи

у Словаччині зареєстрована найнижча смертність від COVID-19 в Європі: від інфекції померли 25 осіб. Першу смерть від коронавіруса Мінохоронздоров'я країни зареєстрував 1 квітня.

Крім того, в Азербайджані продовжили особливий карантинний режим в країні до початку листопада. При цьому було обмежено рух транспорту і столичного метрополітену.

Додамо, що з 15 вересня уряд Ізраїлю запровадив жорсткий карантин по всій території країни на два тижні. Однак не виключено, що обмеження можуть бути продовжені на більш тривалий термін.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує ввести режим надзвичайного стану у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.